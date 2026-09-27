Bern - Im Streit um die künftigen Eigenkapitalvorschriften für die UBS zeichnet sich im Nationalrat ein neuer Kompromissversuch ab. Mehrere Parlamentarier von FDP und SVP wollen von der vom Ständerat beschlossenen Kapitalunterlegung von 90 Prozent abrücken, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann schlägt dem Bericht zufolge vor, dass die UBS ihre ausländischen Beteiligungen künftig zu 75 Prozent mit hartem Kernkapital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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