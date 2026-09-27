Wuppertal - Bei einem Alleinunfall auf der A 46 bei Wuppertal in Richtung Brilon sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Düsseldorf am Sonntag mit.
Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren ein 64-Jähriger und seine 59 Jahre alte Beifahrerin mit einem Suzuki auf der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. In der Ausfahrt der Anschlussstelle Wuppertal-Elberfeld verlor der 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kollidierte der Pkw mit einem Begrenzungsstein und hob von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er mit einem Baum zusammen. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18:50 Uhr.
Durch den Verkehrsunfall wurde das Fahrzeug stark deformiert. Beide Insassen verstarben noch an der Unfallstelle.
Für die Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz war, wurden die Aus- und die Auffahrt Wuppertal-Elberfeld sowie die Opphofer Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren ein 64-Jähriger und seine 59 Jahre alte Beifahrerin mit einem Suzuki auf der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. In der Ausfahrt der Anschlussstelle Wuppertal-Elberfeld verlor der 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kollidierte der Pkw mit einem Begrenzungsstein und hob von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er mit einem Baum zusammen. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18:50 Uhr.
Durch den Verkehrsunfall wurde das Fahrzeug stark deformiert. Beide Insassen verstarben noch an der Unfallstelle.
Für die Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz war, wurden die Aus- und die Auffahrt Wuppertal-Elberfeld sowie die Opphofer Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur