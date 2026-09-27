KI-generiertes Bild - Rheinmetall, RENK, Hensoldt - Volle Auftragsbücher-fallende Kurse? Was StockBuddy mit 67 zu 53 zu 33 meint. Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - volle Auftragsbücher, fallende Kurse? Wie geht's weiter? Wie sit die Bewertung der drei Deutschen Defense-Werte? Was passiert bei einem Friedensschluss in der Ukraine? Und welcher Defense-Wert ist mittel- oder langfristig die bessere Wahl? In unserer Reihe zum KI-gestützten StockBuddy eine überfällige Frage. Die Auftragsbestände der deutschen Verteidigungswerte sind so hoch wie nie, die Kurse so tief wie seit anderthalb Jahren nicht. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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