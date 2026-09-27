Bern - Keine Chance an der Urne für die Ernährungsinitiative: Laut erster Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12 Uhr wird das Volksbegehren von den Stimmenden am Sonntag klar abgelehnt. Die Ernährungsinitiative verlangte insbesondere, dass der Bund einen Selbstversorgungsgrad von mindestens siebzig Prozent anstrebt. Entsprechend hätte der Bund eine vermehrt auf pflanzlichen Lebensmitteln basierende Ernährungsweise fördern müssen. Danach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab