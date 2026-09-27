Bern - Die «immerwährende und bewaffnete» Schweizer Neutralität wird nicht in einem neuen Verfassungsartikel verankert. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden die Neutralitätsinitiative mit rund 71% Nein-Stimmen abgelehnt. Das Ergebnis kommt nicht überraschend. Laut der Umfrage von «20 Minuten» und Tamedia wollten zuletzt 31 Prozent der Stimmwilligen ein Ja einlegen. In der Trendumfrage für die SRG betrug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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