Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Ablehnung der Ernährungsinitiative. Die Stimmberechtigten haben sich gegen zusätzliche staatliche Eingriffe in Ernährung, Produktion und Konsum entschieden. Das deutliche Nein stärkt die Wahlfreiheit, schützt die unternehmerische Verantwortung und verhindert neue Belastungen für KMU entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Nein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab