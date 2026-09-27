Bern - Die Schweiz erhält keine erhöhten Ziele für die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Gemäss der zweiten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden die Ernährungsinitiative mit einem Nein-Anteil von 72 Prozent verworfen. In den bisher ausgezählten Kantonen Aargau und Glarus verwarfen je gegen 75 Prozent der Stimmenden die Initiative. Die aufgegriffene Themen seien zwar durchaus mehrheitsfähig gewesen, sagte Politologe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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