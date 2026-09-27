Bern - Die «immerwährende und bewaffnete» Schweizer Neutralität wird nicht in einem neuen Verfassungsartikel verankert. Gemäss der zweiten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden die Neutralitätsinitiative mit einem Nein-Anteil von 71 Prozent abgelehnt. Laut Politologe Urs Bieri von Forschungsinstitut gfs.bern hat die Initiative wenig Zustimmung über das rechtsbürgerliche Lager hinaus erhalten. Zudem sei «unklar, ob die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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