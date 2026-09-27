Whelford - Fünf Männer sind am Sonntag nach einem Vorfall nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford festgenommen worden.



Britische Medien berichten, dass ein Spezialteam der Armee für die Beseitigung von Kampfmitteln eine Reihe von Fahrzeugen untersuchte. Der stellvertretende Polizeichef sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall". Gegen die Männer besteht der Verdacht, eine terroristische Handlung vorbereitet zu haben. Ursprünglich waren sie wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz festgenommen worden.



85 Haushalte in der Nähe des US-Stützpunktes wurden evakuiert, und es wurde ein Sperrkreis von 400 Metern eingerichtet. Die Polizei von Gloucestershire teilte mit, dass nach einem Großalarm mehrere Anwesen im Gebiet von Whelford evakuiert wurden. Ein Sprecher der US-Luftwaffe erklärte, man werde keine Details zu konkreten Maßnahmen zum Schutz der Streitkräfte kommentieren.



Nach Einschätzung der Polizei war der Vorfall im Laufe des Tages unter Kontrolle. Whelford liegt im Westen Englands, in der Nähe von RAF Fairford, einem US-Stützpunkt, der während des Krieges mit dem Iran von US-Streitkräften genutzt wurde. Erst im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber an die RAF-Basis Fairford verlegt. Das Verteidigungsministerium in London hatte bestätigt, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten.





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