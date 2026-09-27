Shanghai - Der Plattenleger Noah Hess erreicht an den WorldSkills in Shanghai (China) den vierten Platz und wird mit einer Medal for Excellence ausgezeichnet. Er zählt somit zu den besten Plattenleger/innen der Welt. Vom 22. bis 27. September mass sich der 22-Jährige mit den 18 besten Nachwuchstalenten der Welt und stellte sein Können auf der internationalen Bühne eindrücklich unter Beweis. Der Wettkampf im Skill «Wall and Floor Tiling» verlangte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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