Bern - Als Niederlage mit Ansage und ein deutliches Zeichen gegen die Abschottung der Schweiz bewerten die Schweizer Medien die Ablehnung der Neutralitätsinitiative von Pro Schweiz. Dem Bundesrat wurde der Rücken gestärkt, so die einhellige Meinung. Als «Debakel für Blocher» wertet die «NZZ» das Abstimmungsresultat. Das Stimmvolk habe einer starren, in der Verfassung zementierten Neutralität eine Absage erteilt - und diese als «flexibles, bisweilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab