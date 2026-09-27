Bern - Genf wird als erster Kanton Verhütungsmittel wie Kondome kostenlos zur Verfügung stellen. In Zürich müssen Spitäler assistierten Suizid in Zukunft dulden, und in Graubünden dürfen Minderjährige weiterhin nicht abstimmen. Ein Überblick über die Entscheide in den Kantonen vom Sonntag: Zürich: Im Kanton Zürich wird die Sterbehilfe ausgeweitet. Künftig müssen sämtliche staatliche und private Alters- und Pflegeheime sowie Spitäler und Rehabilitationskliniken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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