Bern - Die Schweiz erhält keine erhöhten Ziele für die Selbstversorgung. Die Ernährungsinitiative ist an der Urne klar gescheitert. 72,5 Prozent der Stimmenden legten ein Nein ein, weil sie die Initiative für das falsche Rezept hielten. Kein einziger Kanton stellte sich hinter das Volksbegehren, tief rot leuchtete die Abstimmungskarte nach der Auszählung der Stimmen. Das wuchtigste Nein kam mit 81 Prozent aus dem Kanton Schwyz. Den tiefsten Nein-Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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