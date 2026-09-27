Bern - Wuchtige Absage an Blochers Neutralitätsinitiative: Alle 26 Kantone und 70,2 Prozent der Stimmenden schicken das Begehren bachab. Volk und Stände erteilen einem starren Sanktionsverbot eine klare Absage und sichern dem Bundesrat seine flexible Neutralitätspraxis. Die «immerwährende und bewaffnete» Neutralität wird nicht in einem neuen Verfassungsartikel verankert. Die Neutralitätsinitiative scheiterte am Sonntag deutlich sowohl am Volks- als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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