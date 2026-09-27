Shanghai - Vier Nachwuchskräfte aus dem Schweizer Ausbaugewerbe zeigten an den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai eine beeindruckende Leistung. Ihr Auftritt widerspiegelt die hohe Qualität der Berufsbildung in der Schweiz. Die beiden Schreiner Augustin Mettraux und Silvan Reichen, der Elektroinstallateur Kilian Moser und Sanitärinstallateur Matthias Steiner massen sich in den letzten Tagen an den WorldSkills in China mit der internationalen Berufselite. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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