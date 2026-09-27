München (ots) -1:4-Pleite beim Wiesn-Heimspiel! München verliert nach eigener Führung den Faden, Frankfurt schlägt eiskalt zu. "Das haben wir für Koni [Konrad Abeltshauser, Anm.d.Red.] gemacht", scherzt Nico Pertuch. Für Abeltshauser war es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte - den Löwen-Sieg feiert er nach dem Spiel mit den hessischen Fans und seiner Tochter auf dem Arm. "Wir sind eine super Truppe, verstehen uns auch intern super gut. Dann spielt man auch sehr gut", so Pertuch. "Wir waren über 60 Minuten nicht gut genug. Das reicht nicht, das ist nicht unser Anspruch! Ein paar Rebounds, da müssen wir vielleicht etwas dreckiger sein", kritisiert Münchens Maximilian Kastner.4:0 gegen den Heimatverein - neuer Eisbären-Goalie Jonas Neffin feiert perfektes Debüt! Gegen Ex-Klub Iserlohn gelingt im direkt ein Shutout - der zweite seiner Karriere: "Da kommt viel zusammen und dadurch bin ich umso glücklicher", freut sich der 26-Jährige und lobt sein Team. "Wir waren 60 Minuten voll da, haben ein super Spiel gemacht." Große Anerkennung gibt es auch von Iserlohns Trainer Stefan Nyman. Die Eisbären waren viel besser als wir. Wir sind nicht an unser Potenzial herangekommen. Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde. Sie machen die Basics sehr gut, sind sehr konstant. Wir wollten das auch machen, aber konnten nicht mithalten." Am Donnerstag wartet bereits das nächste knifflige Auswärtsspiel in Mannheim (ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport).Ross Mauermann jubelt gegen seine alte Liebe, die Fischtown Pinguins! Bremerhavens Rekordspieler trumpft für Wolfsburg mit einem Tor und einem Assist groß auf. "Das ist ein schöner Sieg für ihn", freut sich Wolfsburgs Matt Choupani für seinen Teamkollegen. Auf Bremerhavens Seite verfällt man in alte Muster: "Wenn man nur ein gutes Drittel spielt, dann gewinnt man in dieser Liga kein Spiel. Wir hatten schon letztes Jahr dieses Problem, da müssen wir eine Lösung finden", macht es Bremerhavens Phillip Bruggisser deutlich.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 4. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Donnerstag geht es weiter mit der PENNY DEL - zum Auftakt des 5. Spieltags ab 19.15 Uhr mit der Partie Adler Mannheim gegen Iserlohn Roosters.Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4:0 | Große Anerkennung nach 0:4-Klatsche: "Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde."Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=alFMOXVyL0ordy9nZGZDdTNOZlVWNG1TdlhWZncySnRTeGFkSmc1SWo2OD0=Die Eisbären schlagen in Unterzahl in Person von Manuel Wiederer zu. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WEtJdkxIM21JNE9PbEIyWG9XdUU2bkJUQ2FrUHY4UzhaZUhQKy9XamRtOD0=Perfektes Eisbären-Debüt! Dem gebürtigen Iserlohner Jonas Neffin gelingt ausgerechnet gegen die Roosters der zweite Shutout seiner Karriere. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZEFjeFY4cU5XYTFURDM2ZURUOERBMDQrSzJsdTluV0RSWlVwZ2hXZi94OD0=Jonas Neffin, Eisbären Berlin über seinen Shutout beim Debüt - und das auch noch gegen seinen Heimatverein: "Da kommt viel zusammen und dadurch bin ich umso glücklicher. Es war ein guter Mix aus Vorfreude, weil ich noch nie gegen meine Heimatstadt gespielt habe, und ein bisschen Nervosität."... über das Spiel: "Wir waren 60 Minuten voll da, haben ein super Spiel gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TU8vckF6bWFKNTh1UlJwVkNDUWxGWS9vWFcrNk0wVThQSlhlKzhpWkdDWT0=Stefan Nyman, Trainer Iserlohn Roosters: "Im Allgemeinen haben wir gegen ein besseres Team gespielt. Die Eisbären waren viel besser als wir! Wir sind nicht an unser Potenzial herangekommen. Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde. Sie machen die Basics sehr gut, sind sehr konstant. Wir wollten das auch machen, aber konnten nicht mithalten. Sie waren das bessere Team." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NzhkVFlhQysvajhXSVMzenVkL0tQU01jbHNVSHBIbHFwbkhNNU12VG9lST0=EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt 1:4 | Frankfurt versaut München das Wiesn-WochenendeAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Ym12ajNRd2MxRHI3anFnZ1RxTW5RTjFsMjVUUXNGc3MzSGthaTEya0I3OD0=Münchens neuer Verteidiger Lukas Klok verteilt am Wiesn-Sonntag Geschenke an die Gäste aus Frankfurt - Cameron Brace sagt danke und bringt die Löwen in Führung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RlZZdjRScHBhUmRXdTYwVlorS2owQ3B1eUY0TlNRUzlzQnFsakxJd3BVZz0=Konrad Abeltshauser feiert mit seiner Tochter den Sieg bei seiner München-Rückkehr. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dURqSzBydjZaVUJaUjdkTzNRL245bTNxeWlIUVZGZzVXd0hIWGx1Z3Y4dz0=Maximilian Kastner, EHC Red Bull München: "Als sie im ersten Drittel das Powerplay bekommen haben, haben sie das Momentum bekommen. Dann haben wir uns schwergetan. Die Anfangsphase war gut, wir hatten viele Schüsse, aber da machen wir zu wenige Tore. Ein paar Rebounds, da müssen wir vielleicht etwas dreckiger sein. Der ein oder andere Bounce war nicht für uns. Wir müssen über 60 Minuten unser Spiel spielen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Bitter! Wir waren über 60 Minuten nicht gut genug. Das reicht nicht, das ist nicht unser Anspruch." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVkwZ1RJT1E2THNVSGd5WVpYVlhkZ0tGM203M0F0RjNDWExPaDcyODZ4dz0=Nico Pertuch, Goalie Löwen Frankfurt: "Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir für Koni [Konrad Abeltshauser, Anm.d.Red.] gemacht. Es ist gut, wenn man weiß, dass man sich auf drei Torhüter verlassen kann. Wir sind eine super Truppe, verstehen uns auch intern super gut. Dann spielt man auch sehr gut." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YlhLZGNtK2d6Sk5yQmFIL216Njg5aThmWHJuNm55TkNXMGZSUVR2Z3RYMD0=Grizzlys Wolfsburg - Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 | "Ein schöner Sieg für ihn": Mauermann schockt die alte LiebeAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bFVuRHVLNHdySEZKRnA2Qy9keHpvSGw5emc4bGthRjdPeVoyVHZBek1PZz0=Ross Mauermann spielt gegen seinen Ex-Klub groß auf: Erst ein Assist, dann der eigene Treffer zum 2:0. Wolfsburgs Tormaschine läuft schon wieder heiß. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MUpDdnE1akpQd1RiczcxTlRBUGlaT2tnS0xtU1pYaFJpUmlScE5JakxrMD0=Matt Choupani, Grizzlys Wolfsburg: "Wir sind sehr stark herausgekommen, so wie wir es wollten. Wir müssen während des Spiels konstanter bleiben, aber am Ende haben wir den Sieg eingefahren. Wir sind glücklich."... über Ross Mauermann: "Er ist sehr wichtig für uns. Er ist ein toller Typ. Er hat gegen sein altes Team gespielt, bei dem er die meisten Spiele in der Vereinsgeschichte Bremerhavens absolviert hat. Das ist ein schöner Sieg für ihn." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=blRGUHA4aFlNY0szMi93RHltbFpVZ0t3NFhacmtVb0U2MzVSYnczSnFYVT0=Phillip Bruggisser, zwei Tore für die Fischtown Pinguins Bremerhaven: "Wenn wir ein Spiel so anfangen, dann wird es immer schwer, Punkte zu holen. Wenn man nur ein gutes Drittel spielt, dann gewinnt man in dieser Liga kein Spiel. Es ist noch früh in der Saison, wir müssen daraus lernen. Wir haben heute nicht genug gemacht. Das ist eine schwere Liga und da brauchen wir jedes Spiel die vollen 60 Minuten. Wir hatten schon letztes Jahr dieses Problem - da müssen wir eine Lösung finden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bVFLVncxWjVJaERVTE9sTTBwanZkcjlMWnpOUWsxQXUzRFc3L0k4SXJlZz0=EishockeyDeutschland - Der neue BundestrainerAm Freitag ist die Content-Serie EishockeyDeutschland in die neue Saison gestartet: In Folge 1 hat MagentaSport den neuen Bundestrainer André Rankel am Tag seiner Unterschrift und Vorstellung begleitet - und exklusiv mit ihm gesprochen. Link zur neuen Folge: youtu.be/mVaK8kt6rhA?si=lmpAV75BROq601nM.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 5. SpieltagDonnerstag, 01.10.2026ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - Iserlohn RoostersFreitag, 02.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie - EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings, Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt, Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven, Löwen Frankfurt - Eisbären Berlin, Augsburger Panther - Grizzlys WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6359899