Hannover - Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen haben sich in Stichwahlen um das Oberbürgermeisteramt am Sonntag in den größten Städten die Amtsinhaber durchgesetzt.



In Hannover kann Belit Onay (Grüne), seit 2019 auf dieser Position, weitermachen. Er kam nach Auszählung von drei Viertel der Stimmen auf etwa 61 Prozent, sein Herausforderer Axel von der Ohe (SPD) auf 39 Prozent.



In Braunschweig fällt das Ergebnis wohl noch deutlicher für Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) aus. Er kam nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen bereits auf rund 75 Prozent, sein Herausforderer Maximilian Pohler (CDU) bei diesem Auszählungsstand nur auf etwa 25 Prozent.



In Osnabrück wird Amtsinhaberin Katharina Pötter (CDU) ebenfalls ihre Posten behalten können. Sie behauptete beim Auszählungsstand von 85 Prozent ihren Posten gegen Volker Bajus (Grüne) mit 57 zu 43 Prozent der Stimmen.



Ein noch viel knapperes Kopf-an-Kopf-Rennen gab es in Oldenburg, wo Amtsinhaber Jürgen Krogmann (SPD) nach zwölf Jahren als Oberbürgermeister nicht mehr angetreten war. Sein Parteigenosse Ulf Prange (SPD) lag in der ersten Runde mit 33,1 Prozent vor Jascha Rohr (Grüne) mit 30,5 Prozent, unterlag aber am Ende knapp. Rohr kam nach Auszählung fast aller Wahlbezirke auf gut 51, Prange auf knapp 49 Prozent der Stimmen.





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