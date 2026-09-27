München (ots) -Die "Power-Play-Monster" der Kölner Haie schlagen bei ihrem ersten Dreipunkt-Sieg der noch jungen DEL-Saison in Augsburg gleich dreimal in Überzahl zu! Beim 6:4-Erfolg überspielen sie die anhaltenden Defensivprobleme. Im 2. Drittel geben die Haie eine 3:1-Führung gegen die Panther leichtfertig aus der Hand. 21 Gegentreffer in 4 Spielen - viel zu viel! Das sieht auch der Finne Valtteri Kemiläinen so: "Wir haben 6 Tore erzielt, müssen defensiv einfach besser werden und von der Strafbank weg bleiben. Wir haben ein neues System und müssen uns darin verbessern. Es muss für alle klarer werden!" Kurios: Er ist neben Ryan MacInnis und Marcel Noebels sowie dem Augsburger DJ Busdeker einer von 4 Doppelpackern in der Partie. Kölner Makel: Keeper Felix Brückmann muss das Eis verletzt verlassen.Nürnberg kassiert die erste Saison-Niederlage! "Ein munteres Hoch und Runter! Es ist einem Derby gerecht geworden", bewertet Nürnbergs Julius Karrer die Partie, die erst im Penaltyschießen entschieden wird. "Da hatte heute Straubing die Nase vorn, nächstes Mal sieht es anders aus", gibt sich Karrer kämpferisch und lobt anschließend die Comeback-Qualitäten seines Teams - innerhalb von 142 Sekunden stellen die Ice Tigers von 0:2 auf 2:2: "Es zieht sich von A bis Z, dass die Jungs den Glauben nicht aufgeben. So lange noch Zeit auf der Uhr ist, kann man noch Punkte holen - das haben wir gezeigt." Für Straubing ist es der zweite Sieg in Folge. "Ich bin sehr glücklich, dass wir auswärts zwei Punkte mitnehmen. Nürnberg ist ein starkes Team, das sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir wussten, das wird schwer, aber wir haben unser Sytem gespielt. Das ist ein guter Sieg", erklärt Jakub Skarek.Krefeld feiert den ersten DEL-Heimsieg seit viereinhalb Jahren (3. April 2022 gegen die Adler Mannheim)! "Es gibt nur ein Wort: geil! Wir haben über 60 Minuten gut gespielt und am Ende verdient gewonnen", freut sich Marcel Müller. Zudem betont er die Bedeutung des Sieges mit Blick auf das ausgerufene Ziel Klassenerhalt: "Jeder Punkt ist wichtig. Jetzt haben wir schon sechs und da geht's nächste Woche weiter." Erneut wird das Thema Powerplay für Schwenningen zum Verhängnis. "Das ist der Unterschied in jedem Spiel", ärgert sich Trainer Steve Walker und fügt hinzu: "Krefeld hat einen guten Job gemacht. Sie haben Rebounds geholt und Tore kreiert. Hässliche Tore, aber es muss nicht schön sein. Es ist ein simpler Kampf. Diesen Fokus müssen wir setzen, da uns das im Moment Spiele kostet."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 4. Spieltag der PENNY DEL von den Spielen am späten Nachmittag. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Donnerstag geht es weiter mit der PENNY DEL - zum Auftakt des 5. Spieltags ab 19.15 Uhr mit der Partie Adler Mannheim gegen Iserlohn Roosters.Augsburger Panther - Kölner Haie 4:6 | Wildes Hin und Her wird durch Kölns herausragendes Überzahlspiel entschieden: Drei Doppelpacker machen Abwehrschwäche wettAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RS9UanYxMEJiMWN0eTdrZzlBWTltZGVDTUE0OWJnQVhjdFFaWXJKZ1doUT0=Ryan MacInnis meldet sich in der Saison an - seine ersten beiden Saisontore bringen die Kölner Haie in Augsburg auf die Siegerstraße. Neben ihm treffen auch Marcel Noebels und Valtteri Kemiläinen sowie der Augsburger DJ Busdeker in der Partie doppelt. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=N0pwZUZvVkN2cFJMRHFoMlRod2JXZ2diUWtnc0VIRjU4N1d5SndVTGRtQT0=Penalty für Augsburg im 1. Drittel! Tim Wohlgemuth scheitert an Kölns Keeper Felix Brückmann. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WjJ2R1VlOHhKc3dzaVN4OGpWa0xKcWFlcHNOdTY2enhOTU5abVp5MjdUYz0=Bitterer Moment: Kölns starker Keeper Felix Brückmann muss beim Stand von 3:1 für die Haie nach dieser Parade verletzt vom Eis. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SkVhb1BaZ0ZkZWRkRC9uL0VTVFZSQSs5Vk0rb3ZIbUloU1lNQUVkdHVtYz0=Augsburgs Goalie Peyton Jones rettet spektakulär und hält die Panther im Spiel. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=cVlHZ3pEUFVuK2l0eDkrU3NGWVJWKzVGYW9TelZGdmxVelhlOEsybEVMWT0=Valtteri Kemiläinen, Kölner Haie, trifft als einer von drei Kölnern doppelt: "Das waren wichtige 3 Punkte. Wir haben 6 Tore erzielt, müssen defensiv einfach besser werden und von der Strafbank weg bleiben. Wir haben ein neues System und müssen uns darin verbessern. Es muss für alle klarer werden. Nach dem Powerplay-Tor im 3. Drittel haben wir besser verteidigt."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=TDUxT0ZNb0cxUS9BTFhxNk9WTlB0Z2c0d3RTM3hGeE8vZEY3c2NUU3lsQT0=Tim Wohlgemuth, Augsburger Panther, verbucht 2 Scorerpunkte gegen Köln: "Die 2 Gegentore direkt zum Start des 3. Drittels waren bodenlos verteidigt von uns. Wenn man zuhause 4 Tore schießt, sollte das für einen Heimsieg reichen - auch wenn das extrem offensivstarke Kölner waren. Wir haben ein starkes 2. Drittel gespielt, dann aber im Zug nachgelassen. Das war keine Einstellungsfrage. Es braucht einfach mehr Fokus. Wir hätten wie gegen Nürnberg Punkte mitnehmen können."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=T3FWeVRjcWgzTEpPc1F0RUxmN1A0MFJVeDcwYzNGM0NKU2ZvZk50Y1Bobz0=Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers 2:3 (SO) | Nach Penalty-Krimi: Erste Saison-Niederlage für NürnbergAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QnluclpRbVpDY0dGMXdGdU1SVGtXNk5jZzJZMmRnUmd4NTFuN09FUXpTbz0=2:2 nach 0:2 in weniger in zweieinhalb Minuten! Nürnberg braucht nur 143 Sekunden, um sich in das Derby zurück zu kämpfen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bytLTWZIaG4ySCtIZER0U3EwUHBBcUFybXpMNFR3R3hxS2xCemdpeldWUT0="Brutaler Move" von Duszak entscheidet den Penalty-Krimi zu Gunsten von Straubing. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U3dWZEdUU25rL0liZi9YUUVqMHhTYjg2RXBkWWl5ZlNtUTI3cWpUdGhCdz0=Julius Karrer, Nürnberg Ice Tigers: "Ein munteres Hoch und Runter! Ich denke, es ist einem Derby gerecht geworden. Straubing hat es gut gemacht, aber es zeigt Moral, dass wir von 0:2 zurückkommen. In der Overtime, Penaltyschießen kann alles passieren, das wissen wir. Da hatte heute Straubing die Nase vorn, nächstes Mal sieht es anders aus. Es zieht sich von A bis Z, dass die Jungs den Glauben nicht aufgeben. So lange noch Zeit auf der Uhr ist, kann man noch Punkte holen - das haben wir gezeigt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T3dYMTJwcUI3WHdWUFVhMkgxME5NT2dqNjhjQ29zVUxTbVA0Rmo4YVA3TT0=Jakub Skarek, Goalie Straubing Tigers: "Ich bin sehr glücklich, dass wir auswärts zwei Punkte mitnehmen. Natürlich hätten es auch drei sein können. Nürnberg ist ein starkes Team, das sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir wussten, das wird schwer, aber wir haben unser Sytem gespielt. Das ist ein guter Sieg." Über das System: "Ich mag es mehr. Wir gewinnen und das machen wir am liebsten. Wir haben ein paar neue Spieler, die sich noch etwas eingewöhnen müssen. Solange wir die Basics richtig machen, kommt der Rest mit der Zeit von allein." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OC9lWFNwcHhscE1jZmltY2xnNmJCeHhXamNKeVJYWFNmb1BuV2VZby8raz0=Krefeld Pinguine - Schwenninger Wild Wings 5:2 | "Es gibt nur ein Wort - geil!" Krefeld feiert ersten DEL-Heimsieg seit viereinhalb JahrenAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWJhbGgzbWlIUnNTWGdOU3RQS2Q5V1J3MDFybkVOdEFQRzdJRkpCcDlScz0=In Krefeld läuft der Scheibe besonders flüssig über das Eis. Adam Payerl gleicht gegen Schwenningen zum 1:1 aus. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=R0RnVkMzTWpYNWVLZ1U3UVFrdFNla2ZiR3plMTdtam5RdzdNU091SElsWT0=Marcel Müller, Krefeld Pinguine: "Es gibt nur ein Wort: geil! Wir haben über 60 Minuten gut gespielt und am Ende verdient gewonnen. Wir haben den Gegner aus unserem Haus ferngehalten, wenig Chancen zugelassen und vorne die Chancen genutzt, die wir hatten."... nach seinem Tor schmunzelnd mit einer Vater-Sohn-Anekdote: "Ich habe gestern mit meinem Sohn NHL-Highlights geschaut und er hat gesagt: 'Das sieht so einfach aus!'"... über den ersten Heimsieg und das Ziel Klassenerhalt: "Jeder Punkt ist wichtig. Jetzt haben wir schon sechs und da geht's nächste Woche weiter." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Qkoyc0VjZnVmczRJRU1oV1lNTVp6QjZZbHh3K0lwdHRmT3lmalJiSXlCQT0=Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: "Ich fand, dass wir gut ins Spiel gestartet sind. Leider haben wir einige Strafen genommen, die uns das Momentum genommen haben. Wir haben einige schlechte Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Wenn man dann dem Spiel hinterläuft, ist es immer schwer, egal gegen wen du spielst."... über die Vielzahl an Powerplays gegen Schwenningen: "Das ist der Unterschied in jedem Spiel. Heute kassieren wir wieder zwei Powerplay-Tore. Ab einem gewissen Punkt müssen wir herausfinden, wie wir die Scheiben zum Tor bekommen. Krefeld hat einen guten Job gemacht. Sie haben Rebounds geholt und Tore kreiert. Hässliche Tore, aber es muss nicht schön sein. Es ist ein simpler Kampf. Diesen Fokus müssen wir setzen, da uns das im Moment Spiele kostet." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S0ErdFRlUmJEV2pHMUFOUzUrOSs2Y2ljbURpWFdTVkJvRW5XR2MvekZjcz0=Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4:0 | Große Anerkennung nach 0:4-Klatsche: "Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde."Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=alFMOXVyL0ordy9nZGZDdTNOZlVWNG1TdlhWZncySnRTeGFkSmc1SWo2OD0=Die Eisbären schlagen in Unterzahl in Person von Manuel Wiederer zu. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WEtJdkxIM21JNE9PbEIyWG9XdUU2bkJUQ2FrUHY4UzhaZUhQKy9XamRtOD0=Perfektes Eisbären-Debüt! Dem gebürtigen Iserlohner Jonas Neffin gelingt ausgerechnet gegen die Roosters der zweite Shutout seiner Karriere. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZEFjeFY4cU5XYTFURDM2ZURUOERBMDQrSzJsdTluV0RSWlVwZ2hXZi94OD0=Jonas Neffin, Eisbären Berlin über seinen Shutout beim Debüt - und das auch noch gegen seinen Heimatverein: "Da kommt viel zusammen und dadurch bin ich umso glücklicher. Es war ein guter Mix aus Vorfreude, weil ich noch nie gegen meine Heimatstadt gespielt habe, und ein bisschen Nervosität."... über das Spiel: "Wir waren 60 Minuten voll da, haben ein super Spiel gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TU8vckF6bWFKNTh1UlJwVkNDUWxGWS9vWFcrNk0wVThQSlhlKzhpWkdDWT0=Stefan Nyman, Trainer Iserlohn Roosters: "Im Allgemeinen haben wir gegen ein besseres Team gespielt. Die Eisbären waren viel besser als wir! Wir sind nicht an unser Potenzial herangekommen. Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde. Sie machen die Basics sehr gut, sind sehr konstant. Wir wollten das auch machen, aber konnten nicht mithalten. Sie waren das bessere Team." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NzhkVFlhQysvajhXSVMzenVkL0tQU01jbHNVSHBIbHFwbkhNNU12VG9lST0=EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt 1:4 | Frankfurt versaut München das Wiesn-WochenendeAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Ym12ajNRd2MxRHI3anFnZ1RxTW5RTjFsMjVUUXNGc3MzSGthaTEya0I3OD0=Münchens neuer Verteidiger Lukas Klok verteilt am Wiesn-Sonntag Geschenke an die Gäste aus Frankfurt - Cameron Brace sagt danke und bringt die Löwen in Führung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RlZZdjRScHBhUmRXdTYwVlorS2owQ3B1eUY0TlNRUzlzQnFsakxJd3BVZz0=Konrad Abeltshauser feiert mit seiner Tochter den Sieg bei seiner München-Rückkehr. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dURqSzBydjZaVUJaUjdkTzNRL245bTNxeWlIUVZGZzVXd0hIWGx1Z3Y4dz0=Maximilian Kastner, EHC Red Bull München: "Als sie im ersten Drittel das Powerplay bekommen haben, haben sie das Momentum bekommen. Dann haben wir uns schwergetan. Die Anfangsphase war gut, wir hatten viele Schüsse, aber da machen wir zu wenige Tore. Ein paar Rebounds, da müssen wir vielleicht etwas dreckiger sein. Der ein oder andere Bounce war nicht für uns. Wir müssen über 60 Minuten unser Spiel spielen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Bitter! Wir waren über 60 Minuten nicht gut genug. Das reicht nicht, das ist nicht unser Anspruch." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVkwZ1RJT1E2THNVSGd5WVpYVlhkZ0tGM203M0F0RjNDWExPaDcyODZ4dz0=Nico Pertuch, Goalie Löwen Frankfurt: "Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir für Koni [Konrad Abeltshauser, Anm.d.Red.] gemacht. Es ist gut, wenn man weiß, dass man sich auf drei Torhüter verlassen kann. Wir sind eine super Truppe, verstehen uns auch intern super gut. Dann spielt man auch sehr gut." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YlhLZGNtK2d6Sk5yQmFIL216Njg5aThmWHJuNm55TkNXMGZSUVR2Z3RYMD0=Grizzlys Wolfsburg - Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 | "Ein schöner Sieg für ihn": Mauermann schockt die alte LiebeAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bFVuRHVLNHdySEZKRnA2Qy9keHpvSGw5emc4bGthRjdPeVoyVHZBek1PZz0=Ross Mauermann spielt gegen seinen Ex-Klub groß auf: Erst ein Assist, dann der eigene Treffer zum 2:0. Wolfsburgs Tormaschine läuft schon wieder heiß. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MUpDdnE1akpQd1RiczcxTlRBUGlaT2tnS0xtU1pYaFJpUmlScE5JakxrMD0=Matt Choupani, Grizzlys Wolfsburg: "Wir sind sehr stark herausgekommen, so wie wir es wollten. Wir müssen während des Spiels konstanter bleiben, aber am Ende haben wir den Sieg eingefahren. Wir sind glücklich."... über Ross Mauermann: "Er ist sehr wichtig für uns. Er ist ein toller Typ. Er hat gegen sein altes Team gespielt, bei dem er die meisten Spiele in der Vereinsgeschichte Bremerhavens absolviert hat. Das ist ein schöner Sieg für ihn." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=blRGUHA4aFlNY0szMi93RHltbFpVZ0t3NFhacmtVb0U2MzVSYnczSnFYVT0=Phillip Bruggisser, zwei Tore für die Fischtown Pinguins Bremerhaven: "Wenn wir ein Spiel so anfangen, dann wird es immer schwer, Punkte zu holen. Wenn man nur ein gutes Drittel spielt, dann gewinnt man in dieser Liga kein Spiel. Es ist noch früh in der Saison, wir müssen daraus lernen. Wir haben heute nicht genug gemacht. Das ist eine schwere Liga und da brauchen wir jedes Spiel die vollen 60 Minuten. Wir hatten schon letztes Jahr dieses Problem - da müssen wir eine Lösung finden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bVFLVncxWjVJaERVTE9sTTBwanZkcjlMWnpOUWsxQXUzRFc3L0k4SXJlZz0=EishockeyDeutschland - Der neue BundestrainerAm Freitag ist die Content-Serie EishockeyDeutschland in die neue Saison gestartet: In Folge 1 hat MagentaSport den neuen Bundestrainer André Rankel am Tag seiner Unterschrift und Vorstellung begleitet - und exklusiv mit ihm gesprochen. Link zur neuen Folge: youtu.be/mVaK8kt6rhA?si=lmpAV75BROq601nM.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 5. SpieltagDonnerstag, 01.10.2026ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - Iserlohn RoostersFreitag, 02.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie - EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings, Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt, Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven, Löwen Frankfurt - Eisbären Berlin, Augsburger Panther - Grizzlys WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6359915