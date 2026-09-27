Augsburg - Am 2. Spieltag der Uefa Nations League hat Deutschland gegen Griechenland beim Heimdebüt von Bundestrainer Jürgen Klopp mit 0:1 verloren.
In der 74. Minute erzielte Dimitrios Kourbelis das Führungstor für Griechenland. Nach einem langen Ball von der rechten auf die linke Seite zu Griechenlands Stürmer Christos Tzolis war dieser im Laufduell mit DFB-Verteidiger Josha Vagnoman in den gegnerischen Strafraum geeilt und legte in den Rückraum zu seinem Teamkollegen Kourbelis quer. Letzterer schlug einen Haken, mit dem er DFB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha austanzen konnte, und schoss anschließend mit links auf das Tor. Dabei wurde sein Schuss noch von DFB-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich unglücklich abgefälscht, sodass der Ball unhaltbar für DFB-Torhüter Alexander Nübel im linken unteren Eck einschlug.
In der 74. Minute erzielte Dimitrios Kourbelis das Führungstor für Griechenland. Nach einem langen Ball von der rechten auf die linke Seite zu Griechenlands Stürmer Christos Tzolis war dieser im Laufduell mit DFB-Verteidiger Josha Vagnoman in den gegnerischen Strafraum geeilt und legte in den Rückraum zu seinem Teamkollegen Kourbelis quer. Letzterer schlug einen Haken, mit dem er DFB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha austanzen konnte, und schoss anschließend mit links auf das Tor. Dabei wurde sein Schuss noch von DFB-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich unglücklich abgefälscht, sodass der Ball unhaltbar für DFB-Torhüter Alexander Nübel im linken unteren Eck einschlug.
© 2026 dts Nachrichtenagentur