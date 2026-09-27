Paris - Bei den Teilwahlen für den französischen Senat hat das rechtspopulistische Rassemblement National (RN) einen weiteren Erfolg gefeiert. Die Partei von der Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen kam bei der Abstimmung am Sonntagabend auf neun Senatoren und kann somit erstmals zusammen mit ihrer Partnerpartei UDR künftig 14 Senatoren stellen und eine eigene Fraktion im Senat bilden.
"Es handelt sich um einen historischen Sieg und einen großen Schritt, der mit der Bildung erstmals einer Fraktion im Senat vollzogen wird", schrieb Le Pen auf der Plattform X/Twitter.
Alle drei Jahre wählen die Kommunalpolitiker die Hälfte der neuen Senatoren der Oberkammer, die jeweils eine Amtszeit von sechs Jahren absolvieren. Der französische Senat hat insgesamt 348 Sitze. Das Rassemblement National zog 2014 - damals noch unter dem Namen Front National - mit zwei Sitzen erstmals in den Senat ein und gewann 2023 drei Sitze.
"Es handelt sich um einen historischen Sieg und einen großen Schritt, der mit der Bildung erstmals einer Fraktion im Senat vollzogen wird", schrieb Le Pen auf der Plattform X/Twitter.
Alle drei Jahre wählen die Kommunalpolitiker die Hälfte der neuen Senatoren der Oberkammer, die jeweils eine Amtszeit von sechs Jahren absolvieren. Der französische Senat hat insgesamt 348 Sitze. Das Rassemblement National zog 2014 - damals noch unter dem Namen Front National - mit zwei Sitzen erstmals in den Senat ein und gewann 2023 drei Sitze.
© 2026 dts Nachrichtenagentur