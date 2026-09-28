Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Milliardenschwere Übernahmeangebote, staatlich geförderte Nischenmärkte und unerwartete operative Reibungsverluste prägen das aktuelle Geschehen am Parkett. Während strategische Bieter mit hohen Bewertungsprämien nach margenstarkem Softwarewachstum greifen, profitieren spezialisierte Infrastrukturdienstleister abseits zyklischer Rohstoffpreise von regulatorischem Rückenwind. Gleichzeitig verdeutlicht der jüngste Kursdruck bei einem etablierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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