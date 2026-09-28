Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Inderkum, bevor Sie Mitte 2025 zu FINNOFLEET Schweiz stiessen, waren Sie längere Zeit im Cyber-Security-Bereich in leitender Funktion tätig. Was waren die Beweggründe für den Wechsel ins Kreditmanagement? Patrick Inderkum: Der Wechsel zu FINNOFLEET Schweiz war für mich eine sehr bewusste Entscheidung. Das Unternehmen befindet sich in einer spannenden Transformation. Wir entwickeln unsere Produktpalette konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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