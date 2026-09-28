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Antimon ist zur Frage der Versorgungssicherheit geworden - für "Bald Hill" steht jetzt die erste Ressource im Fokus
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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
28.09.26 | 07:47
7,900 Euro
+1,28 % +0,100
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,8007,95008:53
7,8507,90007:47
Dow Jones News
28.09.2026 08:33 Uhr
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Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -4-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
28-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 21^st September 2026 to Friday 25^th September 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
21/09/2026             50,000 684.2104        681.0    689.0 
22/09/2026             50,000 680.0385        673.0    685.0 
23/09/2026             50,000 675.9090        673.0    679.0 
24/09/2026             50,000 666.0404        661.5    669.5 
25/09/2026             50,000 669.3742        662.0    674.0

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,929,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,116,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
21/09/2026  1178         682.50     16:22:13     00082853161TRLO0 XLON 
21/09/2026  348         682.50     16:21:13     00082853085TRLO0 XLON 
21/09/2026  23          682.50     16:21:13     00082853084TRLO0 XLON 
21/09/2026  348         682.50     16:20:13     00082853014TRLO0 XLON 
21/09/2026  672         682.50     16:19:10     00082852962TRLO0 XLON 
21/09/2026  348         682.50     16:19:10     00082852961TRLO0 XLON 
21/09/2026  1216         682.00     16:18:01     00082852907TRLO0 XLON 
21/09/2026  982         681.50     16:13:09     00082852580TRLO0 XLON 
21/09/2026  572         681.50     16:13:09     00082852579TRLO0 XLON 
21/09/2026  721         681.50     16:13:09     00082852578TRLO0 XLON 
21/09/2026  1846         681.50     16:13:09     00082852577TRLO0 XLON 
21/09/2026  1087         681.00     16:09:07     00082852328TRLO0 XLON 
21/09/2026  1098         681.00     16:04:51     00082852084TRLO0 XLON 
21/09/2026  91          681.00     15:53:39     00082851453TRLO0 XLON 
21/09/2026  1001         681.00     15:53:39     00082851452TRLO0 XLON 
21/09/2026  1114         682.00     15:37:23     00082850909TRLO0 XLON 
21/09/2026  1010         682.50     15:31:53     00082850636TRLO0 XLON 
21/09/2026  996         682.50     15:31:41     00082850634TRLO0 XLON 
21/09/2026  1067         681.50     14:56:54     00082849304TRLO0 XLON 
21/09/2026  56          681.50     14:56:54     00082849303TRLO0 XLON 
21/09/2026  985         682.50     14:35:30     00082848433TRLO0 XLON 
21/09/2026  1072         684.00     14:32:23     00082848175TRLO0 XLON 
21/09/2026  945         684.00     14:32:23     00082848174TRLO0 XLON 
21/09/2026  945         684.50     14:26:48     00082847933TRLO0 XLON 
21/09/2026  1007         685.50     14:03:10     00082847305TRLO0 XLON 
21/09/2026  1090         686.00     14:03:10     00082847304TRLO0 XLON 
21/09/2026  1018         685.50     13:35:58     00082846435TRLO0 XLON 
21/09/2026  1018         686.00     13:34:00     00082846387TRLO0 XLON 
21/09/2026  907         688.50     13:06:08     00082845941TRLO0 XLON 
21/09/2026  1103         689.00     13:06:08     00082845940TRLO0 XLON 
21/09/2026  962         689.00     13:06:08     00082845939TRLO0 XLON 
21/09/2026  922         689.00     13:06:08     00082845938TRLO0 XLON 
21/09/2026  1093         686.50     12:16:00     00082844873TRLO0 XLON 
21/09/2026  1113         687.50     12:10:44     00082844729TRLO0 XLON 
21/09/2026  1035         687.50     12:00:10     00082844415TRLO0 XLON 
21/09/2026  1035         688.50     11:54:08     00082844227TRLO0 XLON 
21/09/2026  1021         685.50     11:46:51     00082844039TRLO0 XLON 
21/09/2026  945         685.00     11:34:02     00082843597TRLO0 XLON 
21/09/2026  21          684.00     11:29:08     00082843341TRLO0 XLON 
21/09/2026  976         684.50     11:28:58     00082843306TRLO0 XLON 
21/09/2026  923         684.50     11:15:57     00082842877TRLO0 XLON 
21/09/2026  936         684.00     11:11:38     00082842733TRLO0 XLON 
21/09/2026  333         685.00     11:10:07     00082842604TRLO0 XLON 
21/09/2026  705         685.00     11:10:07     00082842603TRLO0 XLON 
21/09/2026  379         685.00     11:09:14     00082842574TRLO0 XLON 
21/09/2026  67          685.00     11:09:14     00082842573TRLO0 XLON 
21/09/2026  6          684.00     11:06:37     00082842492TRLO0 XLON 
21/09/2026  1290         684.00     11:06:37     00082842491TRLO0 XLON 
21/09/2026  1085         684.00     11:04:37     00082842412TRLO0 XLON 
21/09/2026  924         683.00     11:01:06     00082842286TRLO0 XLON 
21/09/2026  1070         683.00     11:01:06     00082842285TRLO0 XLON 
21/09/2026  1004         684.50     11:00:04     00082842251TRLO0 XLON 
21/09/2026  996         683.00     10:58:52     00082842217TRLO0 XLON 
21/09/2026  5          683.00     10:58:52     00082842216TRLO0 XLON 
21/09/2026  984         683.50     10:56:58     00082842148TRLO0 XLON 
21/09/2026  966         684.00     10:32:20     00082841119TRLO0 XLON 
21/09/2026  751         684.00     09:54:55     00082840233TRLO0 XLON 
21/09/2026  318         684.00     09:54:55     00082840232TRLO0 XLON 
21/09/2026  1264         685.50     09:39:10     00082839850TRLO0 XLON 
21/09/2026  1007         685.50     09:24:40     00082839588TRLO0 XLON 
22/09/2026  650         675.50     16:15:30     00082881252TRLO0 XLON 
22/09/2026  950         675.50     16:10:13     00082880834TRLO0 XLON 
22/09/2026  2113         676.00     16:10:07     00082880832TRLO0 XLON 
22/09/2026  1109         673.00     15:58:38     00082880258TRLO0 XLON 
22/09/2026  994         673.50     15:52:04     00082879916TRLO0 XLON 
22/09/2026  1091         674.50     15:40:14     00082878983TRLO0 XLON 
22/09/2026  944         673.00     15:35:19     00082878646TRLO0 XLON 
22/09/2026  917         673.00     15:35:19     00082878645TRLO0 XLON 
22/09/2026  1078         674.00     15:26:40     00082878187TRLO0 XLON 
22/09/2026  966         673.50     15:16:56     00082877103TRLO0 XLON 
22/09/2026  957         675.00     15:06:24     00082875957TRLO0 XLON 
22/09/2026  1109         677.00     14:57:37     00082875152TRLO0 XLON 
22/09/2026  1006         676.50     14:52:13     00082874684TRLO0 XLON 
22/09/2026  966         677.50     14:49:38     00082873824TRLO0 XLON 
22/09/2026  923         677.50     14:41:33     00082872623TRLO0 XLON 
22/09/2026  932         678.00     14:40:15     00082872582TRLO0 XLON 
22/09/2026  916         677.50     14:35:09     00082872091TRLO0 XLON 
22/09/2026  934         677.50     14:35:09     00082872090TRLO0 XLON 
22/09/2026  970         680.00     14:18:47     00082871123TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

22/09/2026  976         681.00     14:14:41     00082870729TRLO0 XLON 
22/09/2026  1355         681.50     14:14:28     00082870723TRLO0 XLON 
22/09/2026  445         679.00     13:47:03     00082869953TRLO0 XLON 
22/09/2026  474         679.00     13:41:13     00082869868TRLO0 XLON 
22/09/2026  1112         680.50     13:41:07     00082869867TRLO0 XLON 
22/09/2026  1029         680.50     13:41:07     00082869866TRLO0 XLON 
22/09/2026  940         680.50     13:22:53     00082869427TRLO0 XLON 
22/09/2026  935         681.00     12:58:53     00082868933TRLO0 XLON 
22/09/2026  1160         682.00     12:45:26     00082868687TRLO0 XLON 
22/09/2026  1051         683.00     12:09:25     00082867454TRLO0 XLON 
22/09/2026  1120         684.00     12:04:21     00082867332TRLO0 XLON 
22/09/2026  967         684.50     12:04:21     00082867331TRLO0 XLON 
22/09/2026  984         684.00     11:28:13     00082866203TRLO0 XLON 
22/09/2026  1108         684.00     11:21:00     00082866015TRLO0 XLON 
22/09/2026  1085         685.00     10:55:30     00082865056TRLO0 XLON 
22/09/2026  1097         685.00     10:55:30     00082865055TRLO0 XLON 
22/09/2026  1117         685.00     10:55:30     00082865054TRLO0 XLON 
22/09/2026  1114         684.50     10:52:21     00082864470TRLO0 XLON 
22/09/2026  1003         684.50     10:52:17     00082864460TRLO0 XLON 
22/09/2026  974         684.00     10:44:55     00082864022TRLO0 XLON 
22/09/2026  967         683.50     10:41:00     00082863253TRLO0 XLON 
22/09/2026  1078         683.00     09:58:13     00082860953TRLO0 XLON 
22/09/2026  1105         684.00     09:57:05     00082860736TRLO0 XLON 
22/09/2026  1084         684.50     09:56:34     00082860717TRLO0 XLON 
22/09/2026  1044         684.50     09:54:56     00082860634TRLO0 XLON 
22/09/2026  977         684.00     09:51:45     00082860430TRLO0 XLON 
22/09/2026  988         684.50     09:51:15     00082860337TRLO0 XLON 
22/09/2026  1025         685.00     09:51:01     00082860193TRLO0 XLON 
22/09/2026  34          679.00     09:44:52     00082859363TRLO0 XLON 
22/09/2026  1059         678.50     09:15:47     00082857517TRLO0 XLON 
22/09/2026  1068         677.00     08:18:56     00082855259TRLO0 XLON 
23/09/2026  523         675.00     16:21:00     00082913072TRLO0 XLON 
23/09/2026  357         675.00     16:15:14     00082912647TRLO0 XLON 
23/09/2026  271         675.00     16:15:14     00082912646TRLO0 XLON 
23/09/2026  1063         675.50     16:12:18     00082912391TRLO0 XLON 
23/09/2026  1069         676.00     16:12:07     00082912385TRLO0 XLON 
23/09/2026  3138         676.50     16:11:29     00082912323TRLO0 XLON 
23/09/2026  950         675.00     15:56:54     00082911703TRLO0 XLON 
23/09/2026  1007         673.00     15:48:43     00082910934TRLO0 XLON 
23/09/2026  1001         673.00     15:48:43     00082910933TRLO0 XLON 
23/09/2026  1001         673.50     15:47:21     00082910756TRLO0 XLON 
23/09/2026  979         674.00     15:45:11     00082910559TRLO0 XLON 
23/09/2026  964         674.00     15:41:03     00082910338TRLO0 XLON 
23/09/2026  1071         674.50     15:19:57     00082907940TRLO0 XLON 
23/09/2026  934         675.50     15:12:55     00082907253TRLO0 XLON 
23/09/2026  1127         676.00     15:06:18     00082906797TRLO0 XLON 
23/09/2026  1092         676.50     15:06:18     00082906796TRLO0 XLON 
23/09/2026  1114         676.50     15:00:18     00082906269TRLO0 XLON 
23/09/2026  30          676.50     14:56:17     00082905956TRLO0 XLON 
23/09/2026  245         676.50     14:55:08     00082905916TRLO0 XLON 
23/09/2026  271         676.50     14:55:08     00082905915TRLO0 XLON 
23/09/2026  411         676.50     14:54:59     00082905910TRLO0 XLON 
23/09/2026  289         676.50     14:54:59     00082905909TRLO0 XLON 
23/09/2026  63          676.50     14:53:17     00082905784TRLO0 XLON 
23/09/2026  220         676.50     14:53:11     00082905780TRLO0 XLON 
23/09/2026  21          676.50     14:53:11     00082905779TRLO0 XLON 
23/09/2026  483         676.50     14:53:03     00082905774TRLO0 XLON 
23/09/2026  1213         676.50     14:53:03     00082905773TRLO0 XLON 
23/09/2026  900         675.50     14:41:53     00082904966TRLO0 XLON 
23/09/2026  928         676.00     14:41:01     00082904883TRLO0 XLON 
23/09/2026  1187         675.50     14:32:21     00082903706TRLO0 XLON 
23/09/2026  234         676.50     14:29:42     00082903317TRLO0 XLON 
23/09/2026  1037         676.50     14:29:42     00082903316TRLO0 XLON 
23/09/2026  1085         674.50     14:20:20     00082902901TRLO0 XLON 
23/09/2026  1006         674.50     14:20:20     00082902900TRLO0 XLON 
23/09/2026  1118         673.00     14:02:31     00082902045TRLO0 XLON 
23/09/2026  1178         673.00     13:55:14     00082901687TRLO0 XLON 
23/09/2026  11          673.00     13:49:43     00082901474TRLO0 XLON 
23/09/2026  925         674.00     13:41:46     00082900614TRLO0 XLON 
23/09/2026  1035         674.50     13:40:44     00082900580TRLO0 XLON 
23/09/2026  1023         674.50     13:25:56     00082899760TRLO0 XLON 
23/09/2026  933         674.50     13:04:52     00082898466TRLO0 XLON 
23/09/2026  1099         677.00     12:58:27     00082898165TRLO0 XLON 
23/09/2026  998         678.00     12:53:57     00082898034TRLO0 XLON 
23/09/2026  962         678.50     12:53:52     00082898030TRLO0 XLON 
23/09/2026  1042         678.00     12:22:53     00082896875TRLO0 XLON 
23/09/2026  953         678.50     12:18:15     00082896667TRLO0 XLON 
23/09/2026  993         678.00     12:09:07     00082895323TRLO0 XLON 
23/09/2026  1266         678.00     12:09:07     00082895322TRLO0 XLON 
23/09/2026  295         678.00     12:08:14     00082895297TRLO0 XLON 
23/09/2026  1062         677.50     12:08:02     00082895290TRLO0 XLON 
23/09/2026  919         676.50     12:04:48     00082895200TRLO0 XLON 
23/09/2026  1008         677.00     11:45:37     00082893964TRLO0 XLON 
23/09/2026  202         678.00     11:26:19     00082893186TRLO0 XLON 
23/09/2026  835         678.00     11:26:19     00082893185TRLO0 XLON 
23/09/2026  927         679.00     11:26:13     00082893184TRLO0 XLON 
23/09/2026  1042         679.00     11:26:13     00082893183TRLO0 XLON 
23/09/2026  931         676.50     10:17:34     00082890289TRLO0 XLON 
23/09/2026  903         674.50     09:38:13     00082888623TRLO0 XLON 
23/09/2026  100         674.50     09:38:13     00082888622TRLO0 XLON 
23/09/2026  30          676.00     08:31:20     00082885020TRLO0 XLON 
23/09/2026  926         676.00     08:31:20     00082885021TRLO0 XLON 
24/09/2026  744         665.00     16:24:33     00082944236TRLO0 XLON 
24/09/2026  929         663.50     16:19:03     00082943862TRLO0 XLON 
24/09/2026  83          664.00     16:12:42     00082942904TRLO0 XLON 
24/09/2026  1329         664.00     16:08:04     00082942460TRLO0 XLON 
24/09/2026  910         664.50     16:08:04     00082942459TRLO0 XLON 
24/09/2026  932         664.50     16:07:04     00082942422TRLO0 XLON 
24/09/2026  9          664.50     16:06:23     00082942390TRLO0 XLON 
24/09/2026  919         664.00     15:58:25     00082942003TRLO0 XLON 
24/09/2026  103         664.00     15:58:25     00082942002TRLO0 XLON 
24/09/2026  940         664.00     15:58:25     00082942001TRLO0 XLON 
24/09/2026  413         665.00     15:53:09     00082941613TRLO0 XLON 
24/09/2026  927         665.00     15:53:09     00082941612TRLO0 XLON 
24/09/2026  564         665.00     15:53:09     00082941611TRLO0 XLON 
24/09/2026  1012         665.50     15:45:27     00082940881TRLO0 XLON 
24/09/2026  975         665.50     15:45:27     00082940880TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -3- 

24/09/2026  1080         666.00     15:44:10     00082940795TRLO0 XLON 
24/09/2026  1052         666.50     15:43:59     00082940792TRLO0 XLON 
24/09/2026  69          666.50     15:41:59     00082940626TRLO0 XLON 
24/09/2026  1027         666.50     15:41:59     00082940625TRLO0 XLON 
24/09/2026  601         667.50     15:30:21     00082939889TRLO0 XLON 
24/09/2026  201         668.50     15:30:21     00082939888TRLO0 XLON 
24/09/2026  295         668.50     15:30:21     00082939887TRLO0 XLON 
24/09/2026  4          667.50     15:30:21     00082939886TRLO0 XLON 
24/09/2026  314         667.50     15:30:21     00082939885TRLO0 XLON 
24/09/2026  87          667.50     15:30:21     00082939884TRLO0 XLON 
24/09/2026  900         667.50     15:30:21     00082939883TRLO0 XLON 
24/09/2026  2463         667.50     15:21:56     00082939534TRLO0 XLON 
24/09/2026  666         667.00     15:18:04     00082939230TRLO0 XLON 
24/09/2026  118         667.00     15:18:04     00082939229TRLO0 XLON 
24/09/2026  118         667.00     15:18:04     00082939228TRLO0 XLON 
24/09/2026  172         667.00     15:18:04     00082939227TRLO0 XLON 
24/09/2026  1130         665.50     15:12:40     00082938716TRLO0 XLON 
24/09/2026  2164         665.50     15:12:40     00082938715TRLO0 XLON 
24/09/2026  2538         665.50     15:12:40     00082938714TRLO0 XLON 
24/09/2026  975         665.50     15:05:46     00082938341TRLO0 XLON 
24/09/2026  1000         665.00     15:03:25     00082938250TRLO0 XLON 
24/09/2026  985         665.50     14:59:03     00082938028TRLO0 XLON 
24/09/2026  938         665.50     14:59:03     00082938027TRLO0 XLON 
24/09/2026  221         668.00     14:37:40     00082936110TRLO0 XLON 
24/09/2026  706         668.00     14:37:40     00082936109TRLO0 XLON 
24/09/2026  973         668.00     14:35:23     00082936005TRLO0 XLON 
24/09/2026  1014         669.00     14:35:00     00082935962TRLO0 XLON 
24/09/2026  1076         669.00     14:35:00     00082935961TRLO0 XLON 
24/09/2026  1075         668.00     14:28:29     00082935480TRLO0 XLON 
24/09/2026  30          668.00     14:28:29     00082935479TRLO0 XLON 
24/09/2026  1112         668.00     14:07:01     00082933964TRLO0 XLON 
24/09/2026  313         669.00     13:59:15     00082933682TRLO0 XLON 
24/09/2026  1062         669.00     13:59:15     00082933681TRLO0 XLON 
24/09/2026  1060         667.50     13:55:32     00082933463TRLO0 XLON 
24/09/2026  900         665.50     13:29:51     00082932447TRLO0 XLON 
24/09/2026  1092         664.50     13:05:30     00082931377TRLO0 XLON 
24/09/2026  964         664.50     12:37:13     00082929747TRLO0 XLON 
24/09/2026  929         664.50     12:05:13     00082928799TRLO0 XLON 
24/09/2026  918         664.50     12:05:13     00082928798TRLO0 XLON 
24/09/2026  660         665.50     11:44:06     00082927902TRLO0 XLON 
24/09/2026  932         665.50     11:27:07     00082926911TRLO0 XLON 
24/09/2026  948         661.50     10:38:39     00082924774TRLO0 XLON 
24/09/2026  1101         664.00     10:11:45     00082922632TRLO0 XLON 
24/09/2026  959         667.00     09:34:41     00082920558TRLO0 XLON 
24/09/2026  90          665.50     09:28:08     00082919693TRLO0 XLON 
24/09/2026  90          665.50     09:28:08     00082919692TRLO0 XLON 
24/09/2026  91          665.50     09:28:08     00082919691TRLO0 XLON 
24/09/2026  1022         668.00     08:42:28     00082916985TRLO0 XLON 
24/09/2026  976         669.50     08:35:30     00082916592TRLO0 XLON 
25/09/2026  532         669.00     16:15:04     00082968874TRLO0 XLON 
25/09/2026  1059         669.50     16:14:34     00082968848TRLO0 XLON 
25/09/2026  948         669.00     16:08:59     00082968242TRLO0 XLON 
25/09/2026  1093         670.50     16:07:50     00082968190TRLO0 XLON 
25/09/2026  346         670.50     16:02:50     00082968002TRLO0 XLON 
25/09/2026  644         670.50     16:02:50     00082968001TRLO0 XLON 
25/09/2026  945         671.00     16:01:36     00082967922TRLO0 XLON 
25/09/2026  59          671.00     16:01:36     00082967921TRLO0 XLON 
25/09/2026  935         670.00     15:58:27     00082967685TRLO0 XLON 
25/09/2026  204         670.00     15:58:27     00082967684TRLO0 XLON 
25/09/2026  186         670.50     15:57:07     00082967592TRLO0 XLON 
25/09/2026  940         670.50     15:57:07     00082967591TRLO0 XLON 
25/09/2026  949         668.50     15:51:43     00082967228TRLO0 XLON 
25/09/2026  1195         668.50     15:51:43     00082967227TRLO0 XLON 
25/09/2026  259         668.50     15:51:43     00082967226TRLO0 XLON 
25/09/2026  589         668.50     15:36:13     00082966245TRLO0 XLON 
25/09/2026  557         668.50     15:36:13     00082966244TRLO0 XLON 
25/09/2026  1171         669.50     15:30:14     00082965408TRLO0 XLON 
25/09/2026  46          669.50     15:30:14     00082965407TRLO0 XLON 
25/09/2026  918         669.50     15:30:14     00082965406TRLO0 XLON 
25/09/2026  983         669.00     15:16:58     00082964578TRLO0 XLON 
25/09/2026  422         669.50     15:14:00     00082964352TRLO0 XLON 
25/09/2026  658         669.50     15:14:00     00082964351TRLO0 XLON 
25/09/2026  268         670.00     15:04:40     00082963667TRLO0 XLON 
25/09/2026  185         670.00     15:04:40     00082963666TRLO0 XLON 
25/09/2026  401         670.00     15:04:40     00082963665TRLO0 XLON 
25/09/2026  1060         670.00     15:02:57     00082963423TRLO0 XLON 
25/09/2026  459         670.50     15:01:59     00082963362TRLO0 XLON 
25/09/2026  674         670.50     15:01:59     00082963361TRLO0 XLON 
25/09/2026  1130         672.00     14:46:33     00082962344TRLO0 XLON 
25/09/2026  1137         673.00     14:45:22     00082962291TRLO0 XLON 
25/09/2026  973         673.00     14:45:22     00082962290TRLO0 XLON 
25/09/2026  438         673.00     14:40:28     00082962148TRLO0 XLON 
25/09/2026  3000         673.00     14:40:28     00082962147TRLO0 XLON 
25/09/2026  634         672.50     14:40:27     00082962146TRLO0 XLON 
25/09/2026  180         674.00     14:40:27     00082962145TRLO0 XLON 
25/09/2026  334         674.00     14:40:27     00082962144TRLO0 XLON 
25/09/2026  1062         672.50     14:40:23     00082962143TRLO0 XLON 
25/09/2026  1484         670.00     14:15:33     00082961238TRLO0 XLON 
25/09/2026  967         670.00     14:15:33     00082961237TRLO0 XLON 
25/09/2026  226         670.00     14:15:33     00082961236TRLO0 XLON 
25/09/2026  736         670.00     14:15:33     00082961235TRLO0 XLON 
25/09/2026  598         670.00     13:50:06     00082960363TRLO0 XLON 
25/09/2026  416         670.00     13:50:06     00082960362TRLO0 XLON 
25/09/2026  115         670.00     13:50:06     00082960361TRLO0 XLON 
25/09/2026  1181         670.00     13:27:59     00082959649TRLO0 XLON 
25/09/2026  1141         669.50     13:17:01     00082959264TRLO0 XLON 
25/09/2026  95          669.50     13:10:47     00082958997TRLO0 XLON 
25/09/2026  641         669.50     13:10:47     00082958996TRLO0 XLON 
25/09/2026  374         669.50     13:10:47     00082958995TRLO0 XLON 
25/09/2026  1012         667.00     12:05:10     00082956789TRLO0 XLON 
25/09/2026  1006         667.50     11:59:09     00082956546TRLO0 XLON 
25/09/2026  945         668.50     11:51:49     00082956093TRLO0 XLON 
25/09/2026  368         668.50     11:51:49     00082956092TRLO0 XLON 
25/09/2026  715         669.00     11:49:41     00082956045TRLO0 XLON 
25/09/2026  281         669.00     11:49:41     00082956044TRLO0 XLON 
25/09/2026  1546         669.00     11:48:11     00082956023TRLO0 XLON 
25/09/2026  24          667.00     11:46:56     00082956010TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -4- 

25/09/2026  238         666.50     11:46:56     00082956009TRLO0 XLON 
25/09/2026  781         666.50     11:46:56     00082956008TRLO0 XLON 
25/09/2026  1069         666.00     11:46:56     00082956007TRLO0 XLON 
25/09/2026  1047         664.50     10:15:41     00082952506TRLO0 XLON 
25/09/2026  1104         665.00     10:15:41     00082952505TRLO0 XLON 
25/09/2026  962         665.00     10:15:02     00082952415TRLO0 XLON 
25/09/2026  21          665.00     10:15:02     00082952414TRLO0 XLON 
25/09/2026  1170         663.00     09:21:14     00082949265TRLO0 XLON 
25/09/2026  99          662.00     09:07:02     00082948747TRLO0 XLON 
25/09/2026  620         666.00     08:41:28     00082947512TRLO0 XLON 
25/09/2026  1          666.00     08:32:27     00082947103TRLO0 XLON 
25/09/2026  20          666.00     08:21:12     00082946616TRLO0 XLON 
25/09/2026  306         666.00     08:20:13     00082946564TRLO0 XLON 
25/09/2026  879         668.50     08:20:10     00082946561TRLO0 XLON 
25/09/2026  239         668.50     08:20:10     00082946562TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 444564 
EQS News ID:  2405894 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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