Sursee - Calida will die Aktionäre künftig stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Die angestrebte Ausschüttungsquote steigt auf 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses, nachdem sie bisher bei 20 bis 30 Prozent lag. Zudem hat der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 2 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals beschlossen, wie die Gruppe am Montag mitteilte. Der Rückkauf soll am 2. Oktober starten und bis spätestens Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab