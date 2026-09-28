DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Ergebnisanstieg im zweiten Quartal 2026/27

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Ergebnisanstieg im zweiten Quartal 2026/27

Mannheim (pta000/28.09.2026/09:50 UTC+2)

Die Südzucker AG verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (1. Juni bis 31. August 2026) mit einem operativen Konzern-EBITDA von 168 Millionen Euro eine deutliche Verbesserung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q2 2025/26: 93 Millionen Euro).

Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus den Segmenten CropEnergies und Spezialitäten. Im Segment CropEnergies trugen vor allem höhere Ethanolpreise zur positiven Entwicklung bei. Die Verbesserung im Segment Spezialitäten beruhte im Wesentlichen auf höheren Absatzmengen.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal konkretisiert die Südzucker AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027). Der Konzernumsatz wird in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro erwartet (bisherige Bandbreite: 8,1 bis 8,5 Milliarden Euro) und die Bandbreite für das operative Konzern-EBITDA wird auf 540 bis 680 Millionen Euro eingegrenzt (bisherige Bandbreite: 480 bis 680 Millionen Euro).

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 gilt es zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin schwer abschätzbar sind.

Die Veröffentlichung des Berichts über das erste Halbjahr 2026/27 erfolgt planmäßig am 8. Oktober 2026 auf der Website www.suedzuckergroup.com.

Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim

Investor Relations: Andreas Rothe Tel.: +49 621 421-240 investor.relations@suedzucker.de Wirtschaftspresse: Dr. Wolfgang Kraus Tel.: +49 621 421-205 public.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen in der Molkereiindustrie und weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten.

Mit rund 18.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2025/26 einen Umsatz von rund 8,4 Milliarden Euro.

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Aussender: Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Deutschland Ansprechpartner: Andreas Rothe Tel.: +49 621 - 421-240 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Website: www.suedzuckergroup.com ISIN(s): DE0007297004 (Aktie) XS2550868XXX (Anleihe) XS2970728XXX (Anleihe) XS3071332XXX (Anleihe) XS3393874XXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover

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September 28, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)