Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Montag einem abermaligen Anstieg der Ölpreise getrotzt. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für den globalen Erdölhandel wichtigen Strasse von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet. Allerdings wird nach Angaben des US-Nachrichtenportals «Axios», das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, bereits ab Montag mit einer weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab