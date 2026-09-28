Die DroneShield-Aktie notiert bei 1,61 AU$ und damit rund -76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Operativ entwickelt sich das Unternehmen jedoch weiter: Gemeinsam mit AIM Defence integriert DroneShield nun ein Hochenergielasersystem in seine Plattform. Fast zeitgleich wurden eigene Systeme auf Fahrzeugen des US-Militärs einsatzbereit gemacht. Damit könnte aus dem Anbieter von Störsendern zunehmend ein umfassender Systemintegrator für die Drohnenabwehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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