Die Micron-Aktie steht unmittelbar vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Geschäftsquartal am 30. September. Die Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf Umsatz, Margen und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027. Quartalszahlen müssen hohe Erwartungen erfüllen Für das Abschlussquartal des Geschäftsjahres 2026 stellt das Management einen Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Bruttomarge soll bei rund 86 Prozent liegen, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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