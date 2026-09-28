FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES CRODA PRICE TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 252 (263) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 480 (400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 352 (346) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 215 (218) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4301 (4517) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 80 (107) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 370 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 323 (303) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 453 (443) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 295 (315) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES HALEON ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - RBC CUTS 4BASEBIO PRICE TARGET TO 1000 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 3510 (3240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'OUTPERFORM'
- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 561 (562) PENCE - 'BUY'
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