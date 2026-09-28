Mit einem Volumen von 90 Terawattstunden (TWh) Strom hat die Photovoltaik schon Ende September 2026 das Produktionsniveau des Vorjahres erreicht. Dazu tragen laut Fraunhofer ISE auch 15 TWh solarer Selbtsverbrauch bei. Deutschland hat einen neuen Rekord bei der Solarstromproduktion erreicht. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mitteilte, produzierten die PV-Anlagen im Land per 27. September 90,2 Terawattstunden (TWh) Strom. Das sei mehr als im gesamten Jahr 2025 (90,0 TWh). Die Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver