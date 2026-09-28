Berlin - Philipp Amthor (CDU), Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, hat einen Strandkorb, der in seinem Büro im Kanzleramt steht, selbst gezahlt.
Für die Bestellung, Anlieferung und den Aufbau des Strandkorbs seien "keine öffentlichen Mittel aufgewendet worden", sagte ein Regierungssprecher der Funke-Mediengruppe. Staatsminister Amthor habe den Strandkorb "privat gekauft und Anlieferung wie Aufbau privat gezahlt".
Die Lieferung des Strandkorbs wurde in der ZDF-Dokumentation "Inside CDU" gezeigt und löste eine Debatte in Sozialen Netzwerken aus. Amthor wurde erst in diesem Sommer zum Staatsminister im Kanzleramt ernannt.
Für die Bestellung, Anlieferung und den Aufbau des Strandkorbs seien "keine öffentlichen Mittel aufgewendet worden", sagte ein Regierungssprecher der Funke-Mediengruppe. Staatsminister Amthor habe den Strandkorb "privat gekauft und Anlieferung wie Aufbau privat gezahlt".
Die Lieferung des Strandkorbs wurde in der ZDF-Dokumentation "Inside CDU" gezeigt und löste eine Debatte in Sozialen Netzwerken aus. Amthor wurde erst in diesem Sommer zum Staatsminister im Kanzleramt ernannt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur