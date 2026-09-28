Unterföhring (ots) -Mit den Ausstrahlungen der Folgen aus seinem ersten Fernsehleben erzielt SAT.1 seit Monaten regelmäßig furiose Marktanteile. Grund genug für ein TV-Comeback von Richter Alexander Hold.SAT.1 feiert mit dem Prime-Time-Film "Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens" am Montag, 26. Oktober, 20:15 Uhr, die Rückkehr von Deutschlands bekanntestem TV-Richter in Spielfilmlänge. Ein Tag später, ab Dienstag, 27. Oktober 2026, laufen täglich, 18:00 Uhr, die neuen Folgen von "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle".Mit rechtlicher Kompetenz und seiner menschlichen Wärme sorgt Alexander Hold in "Seine neuen Fälle" in 50 neuen Folgen für Gerechtigkeit am Vorabend. Ebenfalls zurück im Gerichtssaal: Staatsanwältin Christina Dissmann, Staatsanwalt Stephan Lucas und Justizwachtmeister Frank Seelhoff, die bereits in früheren Episoden zu sehen waren. Der Strafverteidiger Matthias Klagge und Rechtsanwältin Jana Jürgen treten erstmals in der Justizserie auf."Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens":Im Prime-Time-Film "Der Prozess seines Lebens" kehrt Richter Hold für einen spektakulären Prozess ans Landgericht zurück. Steht der brutale Mordversuch an Geschäftsmann Andreas L. im Zusammenhang mit einer Entführung vor 16 Jahren? Alexander Hold rollt den Fall neu auf und erhält die Chance, eine alte Rechnung zu begleichen. Plötzlich drohen sich die schrecklichen Taten der Vergangenheit zu wiederholen. Wird es Richter Alexander Hold gelingen, den wahren Täter zu überführen?"Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle" und "Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens" werden produziert von filmpool entertainment.Der Prime-Time-Film "Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens" am 26. Oktober, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn, sowie 50 neue Folgen "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle", ab 27. Oktober, täglich um 18:00 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6360246