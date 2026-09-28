Mönchengladbach (ots) -- 4 Prozent aufs Tagesgeld für 4 Monate über alle Kanäle- bis zu 5.000 Euro Sofortkredit für 5,99 Prozent ZinsenAus Santander in Deutschland wird Openbank by Santander. Jetzt beginnt die schrittweise Umstellung der Marke an allen digitalen und physischen Kundenkontaktpunkten und die Webseite der Bank ist nun unter www.openbank.de erreichbar. In den kommenden Monaten werden zudem alle Filialen und weiteren Kundenkontaktpunkte schrittweise auf das Logo und den Markenauftritt von Openbank by Santander umgestellt.Zum Start gibt es ab sofort ein Willkommensangebot für alle Neukund:innen von Openbank by Santander: 4 Prozent Aktionszins aufs Tagesgeld für 4 Monate und bis 100.000 Euro. Nach den 4 Monaten und oberhalb der 100.000 Euro gilt der variable Basiszins von 2 Prozent. Das Angebot ist über alle Kanäle - online und in den Filialen - verfügbar. Ebenfalls für alle Neukund:innen gibt es ein Online-Aktionsangebot von bis zu 5.000 Euro Sofortkredit für 5,99 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von 60 Monaten. Zusätzlich bietet die Bank mit dem kostenlosen BestGiro eines der wenigen dauerhaft kostenlosen Girokonten ohne Mindestgeldeingang auf dem deutschen Markt.Digitale Ausrichtung mit persönlicher NäheDer Wandel zur Openbank by Santander ist das Ergebnis einer konsequenten Zusammenführung aller kommerziellen Aktivitäten auf dem deutschen Markt und einer klaren digitalen Neuausrichtung der Bank. Openbank by Santander verbindet modernes Digitalbanking mit persönlicher Beratung vor Ort und bietet zugleich ein breites Angebot in den Bereichen Fahrzeugfinanzierung und Konsumentenkredite an."Mit Openbank by Santander richten wir uns konsequent an den Kundenbedürfnissen auf dem deutschen Markt aus. Digitalität und persönliche Nähe sind aus unserer Sicht der Schlüssel. Openbank by Santander steht für die digitale Ausrichtung unserer Bank. Gleichzeitig profitieren wir von der Stabilität der Santander Gruppe, Europas größter Bank. Wir verbinden Digitalität mit Präsenz vor Ort und kombinieren damit das Beste aus beiden Welten", sagt Petri Nikkilä, Vorstandsvorsitzender der Openbank Deutschland AG."In den kommenden Wochen werden wir unser Onlinebanking weiter verbessern und eine Reihe neuer Produkte und Services auf den Markt bringen, die unsere digitale Neuausrichtung unterstreichen. Unser Ziel ist es, mit Openbank by Santander zur digitalen Hausbank unserer Kund:innen zu werden", sagt Dr. Christopher Oster, Generalbevollmächtigter Digital Growth & Customer Interactions der Openbank Deutschland AG."Unser Filialnetz ist die ideale Ergänzung zu unserem digitalen Ansatz. Unsere Mitarbeiter:innen in den Filialen sind zertifizierte Berater:innen und kümmern sich persönlich um die Anliegen unserer Kund:innen. Wir richten unser Portfolio klar an ihren Bedürfnissen aus und erweitern unser Angebot Schritt für Schritt. So wollen wir der zentrale Bankpartner im Leben unserer Kundinnen und Kunden sein", sagt Fernando Silva, Vorstand Retail der Openbank Deutschland AG."Die Bündelung unserer Aktivitäten unter Openbank by Santander wird auch bei unseren Kunden, die ihre Mobilität finanzieren und unseren Händlerpartnern im Automobilgeschäft sichtbar und unterstreicht unsere ungebrochen hohe Verlässlichkeit mit uns als Mobilitätspartner des Handels und zahlreicher Hersteller", sagt Thomas Hanswillemenke, Vorstand Mobilität der Openbank Deutschland AG.Pressekontakt:Weitere Informationen unterhttps://unternehmen.openbank.de/unternehmen/presse/Openbank Pressestellepresse@openbank.deSantander-Platz 141061 MönchengladbachOriginal-Content von: Openbank Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63354/6360254