Von Enguerrand Artaz, Stratege bei LFDE Paris / Frankfurt am Main - Man wagte kaum noch darauf zu hoffen, doch 2025 wurde an den Märkten tatsächlich zum lang erwarteten Jahr Europas. Auch für 2026 standen die Vorzeichen zunächst günstig: Die Bewertungslücke gegenüber den USA war nach wie vor beträchtlich, die Kapitalströme nahmen wieder zu, die Konjunkturprogramme in Deutschland weckten Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft und die Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab