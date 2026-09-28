Zürich - Der Verwaltungsrat von Switzerland Global Enterprise (S-GE) wird der Generalversammlung 2027 Damir Bogdan als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen. Mit dem Ostschweizer Unternehmer und Technologieexperten stärkt S-GE die Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Digitalisierung und technologische Innovation weiter. Damir Bogdan hat QuantumBasel AG, das Kompetenzzentrum für Quantencomputing und künstliche Intelligenz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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