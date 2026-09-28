Zürich - Die Schweizer ICT-Branche rechnet auch im vierten Quartal 2026 mit Wachstum, ist aber weniger optimistisch als zuvor. Digitalisierung, Cloud-Lösungen und Cybersecurity bleiben wichtige Investitionsthemen. Gleichzeitig werden grössere Projekte später freigegeben und Budgets zurückhaltender gesprochen. Der Swico ICT Index sinkt für das vierte Quartal 2026 um 5,5 Punkte auf 104,0 Punkte. Alle vier Segmente verlieren an Boden. Die Abkühlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab