CALGARY, AB, 28. September 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das dafür ausgelegt ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der "Report on Business"-Rangliste der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas im Jahr 2026 Platz 315 von 375 belegte - mit einer verifizierten dreijährigen Umsatzwachstumsrate von 66 % im Messzeitraum von 2022 bis 2025. Als Beleg für die steigende Rentabilität des Unternehmens stieg auch das bereinigte EBITDA in diesem Zeitraum um 161 %.#_edn1

"Sechs Jahre in Folge auf dieser Liste zu stehen, ist ein Meilenstein, auf den unser gesamtes Team stolz sein kann. Wir haben Canna Cabana zu Kanadas größter Cannabis-Einzelhandelskette ausgebaut, einen äußerst treuen Kundenstamm aufgebaut und das bereinigte EBITDA im gemessenen Dreijahreszeitraum mehr als verdoppelt. Dies haben wir erreicht, indem wir uns konsequent auf den Mehrwert für unsere Kunden und eine disziplinierte Umsetzung in allen Geschäftsbereichen konzentriert haben", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Das Unternehmen entwickelt sich heute mit noch größerer Dynamik. Nach unserem bisher stärksten Quartal nähern wir uns einer annualisierten Umsatzrate von 800 Millionen Dollar, während Remexian in Deutschland eine bedeutende neue Wachstumsquelle erschließt. Mit einem starken Fundament, einer bewährten Wachstumsstrategie und bedeutenden Chancen vor uns blicken wir mit mehr Tatendrang denn je auf die nächste Wachstumsphase von High Tide. Wie immer möchte ich unserem gesamten Team, unseren ELITE- und Cabana-Club-Mitgliedern sowie unseren Aktionären meinen tiefsten Dank für ihre anhaltende Unterstützung aussprechen", fügte Herr Grover hinzu.

"Canada's Top Growing Companies" ist eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 ins Leben gerufen wurde, um die Leistungen innovativer Unternehmen in Kanada zu würdigen. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten die Unternehmen ein umfassendes Bewerbungsverfahren durchlaufen und bestimmte Umsatzanforderungen erfüllen. Insgesamt wurden 375 Unternehmen in die diesjährige Rangliste aufgenommen. Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2026 sowie redaktionelle Berichte dazu werden in der Oktoberausgabe des Magazins "Report on Business" veröffentlicht. Die Liste ist außerdem online hier verfügbar.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 232 inländischen Geschäftsstandorten und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten. Mit Ausnahme von British Columbia, wo die Anzahl der Filialen auf 8 beschränkt ist, beansprucht das Unternehmen einen Marktanteil von 14 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 das erste nordamerikanische Cannabisunternehmen, das eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 10,5 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international eines der am besten aufgestellten Unternehmen und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 22 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2026 zum sechsten Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie http://www.hightideinc.com., um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Für Informationen zur Investment-Performance, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des anhaltenden Wachstums und der Weiterentwicklung seines kanadischen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfts und seines deutschen Vertriebsgeschäfts für medizinisches Cannabis, der weiteren Stärkung der Position von Canna Cabana in Kanada, des weiteren Ausbaus der Geschäftstätigkeit von Remexian in Deutschland sowie des künftigen Wachstums und der künftigen operativen Leistung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen zählen Annahmen hinsichtlich der anhaltenden Verbrauchernachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Einzelhandels- und Vertriebsaktivitäten aufrechtzuerhalten und auszubauen; der Geschäftsentwicklung von Canna Cabana und Remexian; der Verfügbarkeit von Produktlieferungen; der Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Lizenzen und behördliche Genehmigungen aufrechtzuerhalten; der vorherrschenden Wettbewerbs-, Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Änderungen der geltenden Gesetze oder auf dem kanadischen und deutschen Cannabismarkt.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Veränderungen der Verbrauchernachfrage, Wettbewerb, Änderungen der Cannabisgesetze, -vorschriften oder -lizenzanforderungen in Kanada oder Deutschland, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, Störungen in der Lieferkette, die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital; Inflationsdruck und andere Kostendrücke; Wechselkursschwankungen; die Leistung und Integration übernommener Unternehmen; sowie die sonstigen Risiken, die unter der Überschrift "Nicht erschöpfende Liste der Risikofaktoren" in Anhang A unseres aktuellen Jahresinformationsformulars und in den sonstigen fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen und Annahmen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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#_ednref1 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahl

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