Der globale Photovoltaik-Zubau lag 2025 mit 690 Gigawatt um 15 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Damit fiel das Wachstum etwas geringer aus als 2024 und 2023. Das geht aus dem Report "Trends in Photovoltaic Applications 2026" hervor, den das Photovoltaic Power Systems Program (PVPS) der Internationalen Energieagentur (IEA) vorgelegt hat. Insgesamt waren Ende letzten Jahres 2,96 Terawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Einmal mehr entfällt der Löwenanteil des globalen Photovoltaik-Zubaus auf China. Dort wurden im letzten Jahr 415 Gigawatt neu installiert, ein Plus von 16 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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