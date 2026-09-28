Die SK Hynix-Aktie ist zuletzt an der Kursmarke von 1.225 € gescheitert und auch der Start in die neue Handelswoche fällt mit einem Kursverlust von -4% negativ aus. Warum eigentlich, wo es doch eine gute Nachricht vom südkoreanischen Speicherchiphersteller gibt? IPO der US-Tochter Medienberichten zufolge plant SK Hynix, seine US-Tochter Solidigm bereits im kommenden Jahr an die Börse zu bringen. Der Wert von Solidigm wird auf bis zu 150 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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