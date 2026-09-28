Geheimtipps E-Flieger | Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne | Adidas: Nike vor Zahlen
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|Unternehmen / Aktien
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|ADIDAS AG
|147,85
|+2,99 %
|NIKE INC
|32,070
|+2,20 %
|NVIDIA CORPORATION
|202,25
|+2,43 %
|SK HYNIX INC GDR
|1.125,00
|-4,66 %