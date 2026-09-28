Der Haushaltsausschuss gibt 1,7 Milliarden Euro für sichere Bundeswehr-Netze frei. Berenberg sieht Secunet als Profiteur und hebt Kursziel und Schätzungen an. Parallel steht im Vorstand ein Wechsel beim Finanzressort an. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am 23. September grünes Licht für ein Modernisierungsprogramm über 1,7 Milliarden Euro gegeben. Damit sollen die Kommunikationsnetze der Bundeswehr sicherer werden. Für Berenberg ist klar, wer davon profitieren dürfte: secunet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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