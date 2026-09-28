SMA hat Wechselrichter nach einer neuen VDE-Verordnung zertifizieren lassen, die es ermöglicht, dass Batteriespeicher Momentanreserve für das Stromnetz liefern. Die SMA Solar Technology AG (SMA) hat eine Zertifizierung für Batterie-Wechselrichter erhalten, die netzbildende Eigenschaften unterstützen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um den VDE FNN Hinweis Technische Anforderungen an Netzbildende Eigenschaften inklusive der Bereitstellung von Momentanreserve. Die Zertifizierung gelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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