Die Europäische Union könnte bei den Cybersicherheits-Anforderungen an Photovoltaik-Wechselrichter ihren Ansatz ändern: Statt die Herkunftsländer in den Fokus zu nehmen, könnte sie sich künftig auf einzelne "risikoreiche" Lieferanten konzentrieren. Diese Neuausrichtung geht aus einem Berichtsentwurf des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des Europäischen Parlaments hervor, der pv magazine vorliegt. Das Dokument enthält eine Reihe von Änderungsvorschlägen zum Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission für den Cybersecurity Act 2 (CSA2). Beim CSA2 handelt es sich um einen im Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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