Berlin - Philipp Amthor (CDU), Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, lässt den Strandkorb, den er sich vor seinem Büro im Kanzleramt hat aufstellen lassen, wieder abtransportieren. Das sagte Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. Der Strandkorb werde zurück nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht.
Die Lieferung war in der ZDF-Dokumentation "Inside CDU" gezeigt worden und hatte eine Debatte in sozialen Netzwerken ausgelöst. Der Regierungssprecher verteidigte aber trotz der Rückabwicklung den Vorgang: Der Strandkorb sei im Wahlkreis Amthors auf der Insel Usedom gefertigt worden. "Der Staatsminister wollte hier auch mit dem Strandkorb ein sichtbares Symbol seiner Heimat in das Bundeskanzleramt mitnehmen."
"Staatsminister Amthor nimmt aber die an ihn gerichtete Kritik sehr ernst", sagte der Sprecher weiter. Er betonte, dass der Strandkorb privat gekauft und Anlieferung wie auch der Aufbau privat bezahlt worden seien.
Die Lieferung war in der ZDF-Dokumentation "Inside CDU" gezeigt worden und hatte eine Debatte in sozialen Netzwerken ausgelöst. Der Regierungssprecher verteidigte aber trotz der Rückabwicklung den Vorgang: Der Strandkorb sei im Wahlkreis Amthors auf der Insel Usedom gefertigt worden. "Der Staatsminister wollte hier auch mit dem Strandkorb ein sichtbares Symbol seiner Heimat in das Bundeskanzleramt mitnehmen."
"Staatsminister Amthor nimmt aber die an ihn gerichtete Kritik sehr ernst", sagte der Sprecher weiter. Er betonte, dass der Strandkorb privat gekauft und Anlieferung wie auch der Aufbau privat bezahlt worden seien.
© 2026 dts Nachrichtenagentur