Nicole Weyerstall erklärt, wie sie die ersten Monate in der neuen Rolle erlebt hat, wie das Unternehmen mithilfe von KI die Zusammenarbeit zwischen Maklern und Versicherer effizienter gestalten will und warum persönliche Beratung auch künftig unverzichtbar bleibt. Interview mit Nicole Weyerstall, seit Januar 2026 Vorständin für den Maklervertrieb bei der Allianz Versicherungs-AGFrau Weyerstall, Sie verantworten seit Januar 2026 den Sach-Maklervertrieb der Allianz. Wie haben Sie die ersten Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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