Berlin - Nach der Ankündigung von Ex-Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), sich aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages zurückzuziehen, ruft die SPD die Union zu mehr Fingerspitzengefühl bei ihren Entscheidungen auf.
Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Bei Personal- und anderen Entscheidungen schadet es manchmal nicht, wenn man zukünftig zwei Nächte drüber schläft." Wiese ergänzte: "Die Bürgerinnen und Bürger haben ein gutes Gespür dafür, was in die Zeit passt und was gar nicht geht."
Spahn hatte mitgeteilt, dem Ausschuss künftig nicht mehr anzugehören. Zuvor war er auch intern stark in die Kritik geraten, weil er einer Sitzung ferngeblieben war und Bilder ihn im Urlaub zeigten.
Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Bei Personal- und anderen Entscheidungen schadet es manchmal nicht, wenn man zukünftig zwei Nächte drüber schläft." Wiese ergänzte: "Die Bürgerinnen und Bürger haben ein gutes Gespür dafür, was in die Zeit passt und was gar nicht geht."
Spahn hatte mitgeteilt, dem Ausschuss künftig nicht mehr anzugehören. Zuvor war er auch intern stark in die Kritik geraten, weil er einer Sitzung ferngeblieben war und Bilder ihn im Urlaub zeigten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur