Um Strom aus kommunalen Erzeugungsanlagen bilanziell verschiedenen Verbrauchsstandorten zuzuordnen, wollen Stadtwerke künftig vermehrt Bilanzkreismodelle umsetzen. Allerdings sind regulatorische und ökonomische Fragen offen. Immer mehr kommunale Stadtwerke wenden sich dem Bilanzkreismodell zu, um potenzielle Erzeuger von erneuerbaren Energien und Verbraucher zusammenzubringen. Wie Analysen und Befragungen des Stadtwerke-Netzwerkes Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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