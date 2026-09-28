Nvidia startet eine Sicherheitsplattform für autonome KI-Agenten. Mehr als 100 Unternehmen arbeiten bereits mit - der Konzern baut sein KI-Ökosystem aus.
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Nvidia erweitert sein KI-Ökosystem über Hardware hinaus und führt die „NVIDIA Open Agent Safety Platform“ ein. Diese offene Softwareplattform dient dem sicheren Einsatz autonomer KI-Agenten, indem sie Unternehmen beim Testen, Überwachen und Kontrollieren von Daten- und Netzwerkzugriffen unterstützt. Kernstücke sind dabei OpenShell für isolierte Laufzeitumgebungen und NVIDIA Sentry zur Überwachung. Bereits über 100 Unternehmen kooperieren bei der Umsetzung.
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