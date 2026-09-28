NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 361 Euro auf "Hold" belassen. Die Haarpflegesparte Professional Products bleibe eine entscheidende Wachstumsstory für die Franzosen, schrieb David Hayes am Samstag im Nachgang der Präsentation des Spartenchefs Omar Hajeri. Dieser gehe davon aus, dass sich das Tempo des ersten Halbjahrs im zweiten fortsetzt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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