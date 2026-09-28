ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends liefen bei dem Kosmetikkonzern zunächst weiter wie im ersten Halbjahr, schrieb Guillaume Delmas am Samstag nach dem " Let's Talk Beauty"-Webcast. Auch mittelfristig sieht er das Potenzial untermauert./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 23:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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